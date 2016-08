Biesheuvel Groep neemt ’familiebedrijf’ Perk over

foto Dirk Jongejans E. van Lieshout (Perk) en M. Noordenbos (Biesheuvel)

ZAANDAM - De Zaandamse technische handelsonderneming Perk wordt overgenomen door technisch bedrijf Biesheuvel Groep B.V, die vestigingen heeft in heel Nederland. Dat hebben beide bedrijven gisteren aan hun personeel bekendgemaakt in het Inntel Hotel in Zaandam.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 31-8-2016, 9:32 (Update 31-8-2016, 9:32)

Voor hoeveel geld Biesheuvel Techniek het bedrijf Perk koopt, dat willen Meino Noordenbos (Biesheuvel Techniek) en Edwin van Lieshout (Perk) niet zeggen. ,,Dat zeggen we eigenlijk nooit, dat vinden we niet netjes’’, zegt Noordenbos. ,,Dan krijg je scheve gezichten bij het personeel en bij de klanten.’’

Perk is oorspronkelijk een Zaans familiebedrijf dat 181 jaar bestaat. Vijf generaties lang is het in de familie gebleven, tot Van Lieshout het in 2007 overnam. Sinds 2000 was hij daar al directeur. Perk levert onder meer nieuwe machines en machineonderdelen voor verschillende industrieën: de staalindustrie, scheepsbouw, voedsel- en verpakkingsindustrie. Noordenbos is enthousiast over de locatie van Perk in Zaandam: ,,Hier bevindt zich het oudste industriegebied van Nederland. Hier zit je stevig.’’

Voor het personeel heeft de overname geen negatieve gevolgen, verzekeren de algemeen directeuren. Sterker, die krijgen nieuwe kansen. Van Lieshout: ,,Perk heeft de bedoeling om te groeien. Dat betekent dat er meer werk op hen afkomt en er nieuwe functies bij kunnen komen.’’ Maar niet meteen, geeft hij toe. ,,Momenteel heeft Perk 49 personeelsleden. We kunnen nog een groei van tien tot vijftien procent aan tot we moeten uitbreiden.’’

Er is dus niet meteen sprake van extra personeel, maar voor de huidige werknemers zijn er wel voordelen. Van Lieshout geeft aan dat Perk een ‘platte’ organisatie is: de doorgroeimogelijkheden zijn beperkt. Door de overname zullen die mogelijkheden toenemen, omdat die bij Biesheuvel Techniek wel aanwezig zijn. Een andere plus voor het personeel is dat de opleidingen bij Perk worden verbreed. Mede door middel van goede opleidingen voor jonge technici moet Perk uitgroeien tot regionale marktleider, stellen ze.

Perk kende voor de crisis betere tijden. In 2007 was de jaaromzet 22 miljoen, terwijl die daalde naar 12 miljoen in 2010. Inmiddels is de jaaromzet weer gestegen naar 15 miljoen. Van Lieshout ziet door de overname behoorlijke groeikansen: ,,Perk wil naar 20 miljoen binnen drie jaar.’’ Biesheuvel Groep, die dit jaar al zes bedrijven heeft overgenomen en nu 110 miljoen euro jaaromzet draait, verwacht eind 2016 een omzet van 150 miljoen euro.

Vooralsnog blijft op de gevel van het pand in Zaandam de naam Perk staan, omdat die in de Zaanstreek veel bekender is dan Biesheuvel Techniek. Noordenbos: ,,Zolang we kunnen blijven we voor de klant Perk heten, maar aan de achterkant gaan we dingen slimmer doen.’’ Van Lieshout: ,,Perk verkoopt tachtig procent van onze technische middelen in twintig kilometer omtrek van Zaandam. Als de boormachine van een klant stuk is rijdt-ie even naar Zaandam om een nieuwe te kopen. Het is belangrijk dat je een herkenbare vestiging houdt in de regio.’’