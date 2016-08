Aanval wijkteam op laaggeletterdheid

ZAANSTAD - Het aantal inwoners van de beroepsbevolking in Zaanstad dat moeite heeft met lezen en schrijven ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. In Zaanstad is zestien procent laaggeletterd. Vooral in Zaandam Zuid komt het sociaal wijkteam vaak inwoners tegen die nauwelijks formulieren kunnen invullen, vertelt Arnoud de Heus, sociaal werker van het Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid.

Door Ivo Laan - 30-8-2016, 16:47 (Update 30-8-2016, 16:47)

Het wijkteam begint samen met Stichting Lezen & Schrijven het project Taal als middel om het probleem bespreekbaar te maken en op te lossen.

Het probleem is groot in Zaandam Zuid. De Heus: ,,In Zaandam Zuid is maar liefst 32 procent laaggeletterd in de leeftijdscategorie 25 tot en met 45 jaar.’’ Het is niet zo dat de inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven, vooral allochtonen zijn. ,,Dat is echt een misvatting’’, zegt De Heus. ,,Het is een wijk met relatief meer armoede dan in de rest van Zaanstad. Bij de autochtone inwoners zie je dat ze een breder scala van smoezen tot hun beschikking hebben: bijvoorbeeld ik ben mijn bril vergeten, dat soort excuses. Bij bijvoorbeeld eerste generatie Turkse gastarbeiders is het makkelijker om aan te kaarten. Bij autochtonen is het lastiger aan te pakken’’, weet De Heus. ,,Vaak gaat het ook van generatie op generatie door ook bij autochtone inwoners.’’ Maar er wordt aan gewerkt. ,,Ik heb nu bijvoorbeeld een moeder en dochter die samen op cursus zijn.’’ Het wijkteam gaat in de gesprekken met wijkbewoners gebruikmaken van een taalmeter waarbij in korte tijd kan worden vastgesteld welke problemen iemand heeft.

Door de problemen met lezen en schrijven, ontstaan allerlei nieuwe problemen, geeft De Heus aan. Als er een formulier van de gemeente niet ingevuld wordt, kunnen mensen ineens in een traject komen waar ze helemaal niet thuishoren. Landelijk is berekend dat laaggeletterdheid 556 miljoen euro kost.