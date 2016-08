Zeven kinderen van Zaandamse school De Roos thuisgehouden

Dirk Jongejans De voor de zekerheid door De Roos ingehuurde beveiligers hadden gelukkigheid niets te doen.

ZAANDAM - Zeven kinderen die door hun ouders thuisgehouden zijn van islamitische basisschool De Roos in Zaandam hebben gisteren bezoek gehad van de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad.

Door Ivo Laan - 30-8-2016, 16:38 (Update 30-8-2016, 16:50)

Dat zegt een woordvoerster van de gemeente Zaanstad. Sinds De Roos is genoemd als Gülenschool, vindt er een leegloop plaats van leerlingen. In totaal zijn 113 kinderen overgeschreven naar een andere school. Veel ouders willen niet geassocieerd worden met de naam van prediker Gülen. Overigens ontkent De Roos banden te hebben met Gülen.

Onderzoeken

Wat de beweegredenen zijn van de ouders om hun kinderen thuis te houden, gaat de leerplichtambtenaar van de gemeente nu onderzoeken. Als de gemeente van mening is dat de kinderen onterecht thuis gehouden zijn, kan het openbaar ministerie worden ingeschakeld door een proces-verbaal uit te schrijven. Het OM kan tot vervolging overgaan en boetes eisen. De thuisblijvers zijn volgens de gemeente een direct gevolg van de roerige discussie in de Turkse politiek. Een woordvoerster: ,,Vorig jaar waren er twee thuisblijvers aan het begin van het schooljaar en dit jaar dus zeven, dat is dus fors meer.’’ Volgens de woordvoerster zijn ook niet alleen Turkse kinderen van school af gegaan, maar ook met een andere achtergrond.

Uit hoeveel gezinnen de zeven kinderen afkomstig zijn, kon de gemeente niet aangeven.

In rap tempo zijn aan het begin van het schooljaar de 113 kinderen overgeschreven. Zo’n twintig kinderen moeten nog geplaatst worden.