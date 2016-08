Ouderen bloeien op in natuur

ZAANDAM - Ouderen en met name demente ouderen zitten veel te veel binnen, vindt Erika Meershoek van stichting Zaaigoed. Daarom organiseert zij, in samenwerking met zorginstellingen, allerlei activiteiten op het gebied van tuinieren, bloemen en groenten plukken en samen creatief bezig zijn.

30-8-2016

Stichting Zaaigoed organiseert uitjes voor ouderen en dementerenden

,,Als ik met ouderen in de natuur wandel, zie ik ze letterlijk opbloeien. Vooral voor dementerenden betekent zo’n wandeling nieuwe prikkels. Tijdens het wandelen of op een bankje, wijs ik ze continu op wat er allemaal te zien is. Zodat ze geprikkeld blijven’’, vertelt Meershoek. ,,Soms komen er herinneringen boven uit de kindertijd. Hele mooie gesprekken zijn dat altijd. Maar herinneringen opwekken, is niet mijn doel. Het gaat erom dat mensen even kunnen genieten van het moment en met elkaar kunnen kletsen en lachen. Want dat gelukkige gevoel houden ze vast. Soms weten ze niet meer dat ze buiten zijn geweest, maar het gevoel dat ze even hadden, blijft.’’

Het met ouderen, dementerenden en vrijwilligers de natuur ingaan, is altijd gekoppeld aan iets creatiefs. ,,Het project ’Groen doet goed’ bestaat bijvoorbeeld uit twee uitjes. De eerste dag gaan we naar een bos, tuin of moestuin en plukken daar van alles. Dat gaat vervolgens in een pers en op de tweede dag, een paar weken later, maken we van de gedroogde bloemen en planten bijvoorbeeld een schilderij of een boekje’’, vertelt ze.

Creatiefs

,,Door iets mee te nemen uit de natuur en daar later weer iets creatiefs mee te doen, roep je het gevoel van het eerste uitje weer op. Ook maak ik altijd heel veel foto’s die in de zorginstelling opgehangen kunnen worden en ook weer voor dat positieve gevoel zorgen.’’

Deze ’Groen doet goed’-uitjes, doet Meershoek in heel Noord-Holland. Bijvoorbeeld in de moestuin van ontmoetingscentrum De Meerpaal van Evean in Zaandam. ,,In die moestuin heb ik heel lang met ouderen gewerkt. Maar helaas is dat onlangs gestopt, omdat er geen geld meer was. Dat gebrek aan geld in de zorg is ook de reden dat ik stichting Zaaigoed anderhalf jaar geleden heb opgezet’’, legt de Haarlemse uit. ,,Ik werk namelijk al jaren met ouderen en ook kinderen in moestuinprojecten. Maar het ene na het andere project moest stoppen vanwege geldgebrek. Vervolgens zag ik de tuinen verwilderen en de ouderen weer binnen in zichzelf keren. Dus besloot ik te proberen om dit zelf te financieren in de vorm van een stichting.’’

Met stichting Zaaigoed wil Meershoek vooral haar kennis en ervaringen doorgeven. ,,Het werken in de moestuin of een wandeling in de natuur moet ook doorgaan als ik weg ben. Daarom doe ik alles samen met vrijwilligers van de zorginstellingen waar ik kom. Zij leren waar ze op moeten letten en kunnen het stokje van me overnemen.’’

Naast korte uitjes wil de natuurliefhebster ook langer durende projecten gaan doen. ,,Ik heb ongeveer drie jaar geleden de moestuin in het Rosariumpark opgezet met ouderen uit Evean Rosariumhorst in Krommenie. Van dat proces hebben we een bloemboek gemaakt met allerlei ingeplakte gedroogde bloemen, recepten en kleurplaten. Zoiets zou ik graag vaker willen doen.’’