25 jaar geleden: Dansles geven is keihard werken

ZAANDIJK - ,,Er zijn huwelijken ontstaan op onze dansschool’’, vertelt Marja Kruse. ,,Tientallen’’, specificeert haar man Henk Kruse. Want dat was de plek om iemand te ontmoeten, stellen de twee die tot 2012 eigenaar waren van dansschool Diederich Hoorn in Zaandam. Niet in de discotheek, maar op de dansvloer.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 30-8-2016, 9:25 (Update 30-8-2016, 9:56)

In 1968 nam Henk de dansschool over van Diederich Hoorn - toen nog gevestigd aan de Westzijde - nadat hij er al een paar jaar had lesgegeven als jongste gediplomeerde dansleraar van Nederland....