(Al te) rustige eerste dag De Roos in Zaandam

Dirk Jongejans De voor de zekerheid door De Roos ingehuurde beveiligers hadden gelukkigheid niets te doen.

ZAANDAM - ,,Waarom vechten mensen toch met elkaar? In Tunesië, in Lybië, in Turkije, overal. Het doet me pijn!’’, zegt Lamia Antit. De Tunesisch-Nederlandse moeder heeft net haar kinderen naar islamitische basisschool De Roos gebracht. ,,Maar Alhamdoellilah. God zij geprezen. Dit is een goede school. Dat hebben mijn kinderen zo hard nodig.’’

Door Willemien Schenkeveldw.schenkeveld@hollandmediacombinatie.nl - 29-8-2016, 19:45 (Update 29-8-2016, 20:00)

De vlaggetjes om de eerste schooldag te vieren, hingen bij De Roos aan het hek. Maar ook stonden er bij alle ingangen beveiligingsmannen. De school heeft - met minstens 113...