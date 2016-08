Met spitsbus van NS van Krommenie naar de Zuidas

KROMMENIE - NS zet vanaf deze week spitsbussen in die vanaf Castricum via Krommenie naar Amsterdam Zuid rijden. Het biedt reizigers die niet willen staan en overstappen de mogelijkheid naar hun werk te reizen in de Amsterdamse Zuidas.Dat is een van de maatregelen van NS om de te verwachten drukte in september op te vangen.

Door Koen van Eijk - 29-8-2016, 16:58 (Update 29-8-2016, 17:14)

NS-woordvoerder Erik Kroeze: ,,We hebben gemerkt dat er forenzen zijn die vanuit Noord-Holland de behoefte hebben om rechtstreeks naar hun werk te rijden. Het is een drukke spoorlijn. Niet zelden zijn alle zitplaatsen al bezet als zij instappen. Ze moeten staan en daarna nog overstappen.’’

De bus stopt niet op Amsterdam Centraal of Sloterdijk. De busrit Castricum-Krommenie-Amsterdam Zuid is een lange zit. Wie op NS-station Castricum instapt om 7 uur ’s ochtends, arriveert om 7.30 uur in Krommenie en om 8.20 uur op het NS-station Amsterdam Zuid.

De spitsbussen rijden ’s ochtends op werkdagen vier maal tussen 7 en 8.30 uur en ’s avonds ook vier maal (maar dan van Amsterdam Zuid richting Castricum via Krommenie) tussen 15.55 en 17.25 uur. Reizigers kunnen bij de opstapplaatsen inchecken met hun ov-chipkaart. Zij betalen het normale treintarief.

Een andere opvallende maatregel is het uit de mottenballen halen van in totaal elf dubbeldekkers die al jaren niet meer in gebruik waren. Een flink aantal daarvan gaat in Noord-Holland rijden, met name op de door drukte geplaagde lijn Alkmaar-Haarlem.

De dubbeldekstreinen die worden ingezet zijn ’old timers’, zegt Kroeze. ,,Ze hebben jaren stilgestaan en hadden heel wat achterstallig onderhoud. Ze zijn opgeknapt en getest en kunnen als sprinter worden ingezet op de drukke lijnen.’’ Ook op het traject Enkhuizen-Amsterdam en Haarlem-Zandvoort gaan de dubbeldekkers rijden.

Drukste maand

NS verwacht in september een record van 33,3 miljoen reizigers te vervoeren. Kroeze: ,,September is traditioneel de drukste maand. Daarnaast daalt de werkloosheid, meer mensen gaan met de trein.’’

De spitsbus reed al eerder dit jaar maar dan van Castricum, via Krommenie naar station Sloterdijk maar dat was geen groot succes.