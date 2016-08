Rustige start schooljaar basisschool De Roos in Zaandam

Bij basisschool De Roos hoefden de voor alle zekerheid ingehuurde beveiligers niets anders te doen dan de ouders vriendelijk toe te knikken. Foto Dirk Jongejans

ZAANDAM - In alle rust is maandagochtend het nieuwe schooljaar op Islamitische basisschool De Roos in Zaandam begonnen.

Door redactie Zaa - 29-8-2016, 9:54 (Update 29-8-2016, 10:41)

Vier beveiligers, twee politieagenten en een paar journalisten zagen toe hoe ouders hun kinderen naar school brachten. Van onenigheden tussen Turks-Nederlandse ouders onderling, zoals die van te voren enigszins werden gevreesd, was geen sprake.

Tientallen Turkse ouders hebben hun kind van school gehaald, omdat de schoolleiding voor een groot deel bestaat uit aanhangers van de Gülenbeweging. Deze is door president Erdogan van Turkije ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de mislukte coup van 15 juli.

De meeste ouders die hun kinderen vanmorgen naar school brachten, zijn niet-Turks. ,,Ja, er schijnt iets te zijn, in verband met die staatsgreep, maar u weet er meer van dan ik’’, zei Nordin Lemtalsin, die zijn zoontje net had weggebracht. ,,Dit is een goede school en daar gaat het me om.’’ ,,Het is echt iets van de Turken onderling’’, zei een Nederlands-islamitische vrouw. ,,Ik hoorde in de buurt wel van heb je het gehoord, heb je het gehoord. Maar verder …’’

De Turkse ouders die hun kinderen van morgen wel naar school brachten waren hoofdzakelijk Gülen-sympathisanten. Een paar anderen waren er ook bij. Maar het is onduidelijk of dat zo blijft – veel mensen zijn net terug van vakantie. Een groepje vaders ging vanmorgen met de schooldirectie praten. ,,We weten nog niet of we ons kind hier op school houden’’, zei één van hen.