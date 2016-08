Liefde voor het product op Zaanse Foodmarket

foto wim egas

KOOG AAN DE ZAAN - Een verknipte pannenkoek, paella met rivierkreeftjes of biologische friet in schil. De bezoekers van de derde Foodmarket bij de Honigfabriek in Koog aan de Zaan konden zondagmiddag genieten van heerlijk eten, dat met liefde vanuit de trucks en caravans werd verkocht.

Door redactie Zaa - 28-8-2016, 20:23 (Update 28-8-2016, 20:23)

Het kleinschalige evenement is inmiddels een begrip geworden, vertelt Anke Patrick uit Koog aan de Zaan. „Ik ben elk jaar geweest, het is hier zo gezellig. Een beetje kneuterig, noem ik dat. Je komt familie en...