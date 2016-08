Zaanse oppositie geeft b en w een 'mager zesje'

ZAANSTAD - Het college van b en w met D66, VVD, PvdA en de ZOG in Zaanstad is halverwege de rit. Zelf is het stadsbestuur uiterst content over de geleverde prestaties. Maar wat vindt de oppositie? Een heel mager zesje, zo is de uitkomst nadat Dagblad Zaanstreek de optelsom maakte na een rondgang langs de zes oppositiepartijen.

Door redactie Zaa - 28-8-2016, 15:50 (Update 28-8-2016, 15:50)

Het meest negatief zijn de SP en DZ, die een vijf geven. De Zaanse Inwoners Partij is de enige die een echte voldoende geeft (een...