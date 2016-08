Hèhè, de digitale snelweg bereikt de Tuinhoek

WIJDEWORMER - De internetverbinding was zo traag dat de megabits links en rechts werden ingehaald door de postduif, maar de bewoners van de Zuiderweg in Wijdewormer scheuren voortaan als ware Max Verstappens over de digitale snelweg. Want ja, ze horen er eindelijk bij. Na jaren ploeteren heeft de Tuinhoek eindelijk fatsoenlijk internet.

Door redactie Zaa - 27-8-2016, 14:18 (Update 27-8-2016, 14:18)

De Zuiderweg is een kilometerslange polderweg tussen Zaanstad en Purmerend. Prachtig wonen, maar ook een witte vlek. Openbaar vervoer, een riolering, het is allemaal niet vanzelfsprekend. Net als internet, dat...