Terreinwinst PVV in Edam-Volendam

EDAM- VOLENDAM - De PVV heeft het in de gemeente Edam-Volendam een stuk beter gedaan dan bij de laatste Kamerverkiezingen in 2012. De partij van Wilders kreeg 21,7 procent van de stemmen, tegen 15,5 in 2012.

De VVD kwam als winnaar uit de bus met 23 procent van de stemmen. De partij moest wel flink inleveren. Bij de vorige verkiezingen was dit nog 43 procent. Het CDA werd nipt tweede met 21,9 procent.

Geert Wilders profileerde zich tijdens de verkiezingscampagne van de PVV nadrukkelijk in Volendam. Het vissersdorp was een van de plaatsen die hij de afgelopen weken bezocht. In eerste instantie werd het bezoek afgezegd nadat de dienst die hem beveiligt in opspraak kwam, maar toen hij zijn campagne hervatte deed hij de plaats alsnog aan.