In de gemeente Beemster is VVD de grootste

BEEMSTER - De meeste Beemsterlingen stemden bij deze Tweede Kamerverkiezingen op de VVD. Net als bij de vorige verkiezingen, al was het percentage toen wel hoger.

Door Redactie Waterland - 16-3-2017, 0:51 (Update 16-3-2017, 0:51)

De opkomst was hoger dan bij de vorige verkiezingen. 86,6 procent besloot te stemmen, in 2012 was dit 80,5 procent.

Verschillende partijen zijn gegroeid in de Beemster. Zo is D66 gegroeid, heeft CDA meer stemmers gekregen en krijgen GroenLinks en PVV er stemmers bij.

De grote verliezer is de PvdA. Hier stemden in 2012 nog 19 procent van de Beemsterlingen op. Nu is het 6,4 procent.