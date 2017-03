21.01 uur: Laat het tellen maar beginnen

PURMEREND - Dat de opkomst hoog was in Purmerend, hadden de medewerkers van de verschillende stembureaus al vroeg door. Aan het begin van de middag moesten er bij meerdere locaties, zoals het Waterlandziekenhuis en woonzorgcomplex De Tien Gemeenten, extra stembussen gebracht worden omdat nieuwe stembiljetten er anders niet meer bij zouden passen.

Het tellen van de stemmen, zoals hier in het gemeentehuis van Purmerend, is dus ook best een klus. Ook omdat de biljetten groot zijn en nogal wat ruimte in beslag nemen. Projectleider van stembureaus in Purmerend Anja Verduin: ,,We merkten al snel dat de opkomst hoog was, dus we hebben er rekening mee gehouden dat het een latertje wordt vanavond. En ach, we vinden het bijzonder om mee te maken.’’