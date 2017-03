‘Wilders in Volendam? Het is allemaal een illusie’

VOLENDAM - Ze blijven nuchter, maar tegelijk is de irritatie merkbaar in Volendam. De buitenlandse pers die de hele dag door het dorp dendert omdat het een ‘Wilders-dorp’ zou zijn. CNN rijdt de stembureaus langs en doet live verslag. Een ploeg Finse journalisten duikt op.

Door Merlin Mulder en Coen Polack - 15-3-2017, 19:34 (Update 15-3-2017, 19:34)

,,Ze verwachten allemaal spektakel’’, vertelt Lars Wouda, die de hele dag in ‘Stembureau nummer 6’ in de St. Jozef zit. Maar het is geen voetbalwedstrijd. Er gebeurt weinig, behalve dat Volendammers binnendruppelen, zoals zangeres Monique Smit, om...