Purmerend wil luizenoverlast te lijf gaan

Foto Wim Egas De bomen aan de Dijckscampenlaan in Purmerend worden met een nieuwe bestrijdingsmethode behandeld tegen bladluis.

PURMEREND - Het college van Purmerend wil met een nieuwe bestrijdingsmethode de luizen in de bomen in de Dijckscampenlaan te lijf gaan. De overlast moet daardoor met 80 procent worden teruggebracht.

Door Robert Jan van der Woud - 15-3-2017, 17:31 (Update 15-3-2017, 17:31)

Bewoners klagen al jaren steen en been over de luizen die ’s zomers in de lindebomen zitten. De beestjes scheiden honingdauw uit, een kleverige substantie die funest is voor de lak van geparkeerde auto’s. Ook tuinmeubilair zit in de zomermaanden regelmatig onder de kleverige troep. Eind vorig jaar nam de gemeenteraad een motie aan, waarin het college werd opgedragen om in overleg met de omwonenden op zoek te gaan naar een oplossing voor het luizenprobleem.

De gesprekken met de bewoners hebben inmiddels plaatsgevonden. Daaruit komt naar voren dat bijna 90 procent van hen overlast ondervindt van de luizen. Veel bewoners zien het vervangen van de bomen als de beste oplossing, terwijl anderen denken dat ook biologische bestrijding van de luizen een mogelijkheid is. De meesten wijzen wel op het belang van groen in hun straat.

Eerder experimenteerde de gemeente al met het bestrijden van de luizen door lieveheersbeestjes uit te zetten. Dat had geen afdoende effect. Tijdens het in kaart brengen van de problemen onder bewoners stuitte de gemeente op een nieuwe bestrijdingsmethode. Het bedrijf TFI heeft een manier ontwikkeld waarbij de bomen rond de wortels worden ingespoten met voedingsstoffen en kruiden. Daardoor groeien de wortels, en de rest van de bomen, beter en zijn ze dankzij een sterkere weerstand beter bestand tegen plaagdieren. Het bedrijf garandeert dat de overlast door luizen in drie jaar tijd met 80 procent afneemt.

De gemeente Purmerend wil de nieuwe methode toepassen op de bomen aan de Dijckscampenlaan. ,,De kosten van deze behandeling bedragen ongeveer 250 euro per boom en zijn fors lager dan de kosten voor het kappen en vervangen van de bomen’’, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad. Die laatste oplossing kost de gemeente 2500 tot 4500 euro per boom, afhankelijk van de locatie. Met de hele proef is een investering van 15.000 euro gemoeid. Mogelijk kunnen ook elders in de stad bomen op de nieuwe wijze worden behandeld.