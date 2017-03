De helft heeft al gestemd in Edam-Volendam

VOLENDAM - De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen blijft hoog in Edam-Volendam. Om 16 uur had ongeveer de helft (49,59 procent) van het aantal stemgerechtigden al een stem uitgebracht.

Door Jacco van Oostveen - 15-3-2017, 16:52 (Update 15-3-2017, 16:56)

In het oude stadhuis in Edam is de opkomst zelfs al bijna tachtig procent (78.38). Het zijn enigszins vertekenende cijfers, omdat stemmers die niet in de buurt van het stadhuis wonen daar ook mogen stemmen.

Bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2012 was de opkomst 77 procent. Twee jaar eerder was dat nog 82 procent.