Van zangeres naar dirigent in Purmerend

foto ella tilgenkamp Luc Ket zong eerst in Purmerrend, nu is ze er dirigent.

Ooit stond ze als jong meisje tussen andere jonge zangers en zangeressen in kinderkoor De Kickers. Nu is Luc Ket (27) dirigent van Het Waterland Kinderkoor, een nieuw koor in Purmerend.

Door Redactie Dagblad Waterland - 15-3-2017, 16:44 (Update 15-3-2017, 16:44)

Luc woonde, totdat ze aan het conservatorium in Rotterdam ging studeren, in Purmerend. ,,Ik vind het daarom erg bijzonder om hier weer aan het werk te zijn’’, vertelt ze enthousiast. ,,Ik ben hier zelf als het ware besmet geraakt met zingen en nu mag ik die vonk weer overbrengen.’’

Vorig jaar maakte...