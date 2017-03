Parkeren taboe op vernieuwde dorpsplein Ilpendam

Foto Holland Media Combinatie Sinds woensdagochtend staan er op de wegen richting het dorpsplein in Ilpendam parkeerverbodsborden.

ILPENDAM - De opknapbeurt van het dorpsplein in Ilpendam is op zichzelf best in goede aarde gevallen bij de dorpsbewoners. Maar of er ook echt goed is nagedacht over het verkeer en het parkeren op en rond het plein? Daarover wordt door menigeen nog wel getwijfeld.

Door Johan Moes - 15-3-2017, 16:44 (Update 15-3-2017, 16:44)

Het plein is eigenlijk bedoeld als voetgangersgebied en een plek om op een mooie lentedag een kopje koffie te drinken op het terras van het Wapen van Ilpendam. Maar wie dat deed kon zien dat een...