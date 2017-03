Honderden sociale huurwoningen weg in Purmerend

PURMEREND - De afgelopen tien jaar zijn er 875 sociale huurwoningen verdampt in gemeente Purmerend, ondanks de wens van de gemeente om de wachtlijsten voor woningzoekenden terug te dringen. In 2016 telde Purmerend 11.567 sociale huurwoningen tegenover 12.442 in 2006. In die periode van tien jaar nam de huurgrens met bijna honderd euro toe. Dat blijkt uit cijfers in een memo van het college aan de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer.

Door Sebastiaan van Loosbroeks.van.loosbroek@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 16:42 (Update 15-3-2017, 16:50)

De totale woonvoorraad is in die tien jaar wel toegenomen, met...