’Drugshond effectief in Edam-Volendam’

VOLENDAM - Narcoticahonden doen hun werk goed in Edam-Volendam. Dat meldt het college van b & w, na vragen van Volendam 80 over de inzet van de drugshonden in de gemeente.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 16:01 (Update 15-3-2017, 16:01)

In 2016 zijn er in Edam-Volendam vijftien controles uitgevoerd waarbij de politie gebruik maakte van narcoticahonden, meldt het college. In totaal zijn er bij deze controles twee aanhoudingen verricht: één persoon wegens het dealen van drugs, één wegens drugsbezit. Het college beseft dat de inzet van de honden het drugsgebruik in...