Mobiel stemmen bij Meerland in Purmerend

Foto HDC Media Het mobiele stembureau aan het Meerland in Purmerend.

PURMEREND - Bij het Purmerendse winkelcentrum Meerland heeft de gemeente woensdag een mobiel stembureau neergezet.

Door Robert Jan van der Woud - 15-3-2017, 15:53 (Update 15-3-2017, 15:53)

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen konden stemmers er nog terecht in een antieke bus, ditmaal stond er een keet. Niet al te ruim, maar de opkomst was om 15 uur al goed. ,,Het is beredruk. We hebben inmiddels 700 stemmers gehad en hebben nog vijf uur te gaan’’, zegt de voorzitter van het mobiele stembureau tevreden. Een prima tussenstand voor een gebied waar 1200 potentiële kiezers wonen. ,,Maar...