Hoge opkomst in Edam-Volendam

VOLENDAM - De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in Edam-Volendam is hoog. Om 10.30 uur lag het percentage al rond de 20 procent (19,88).

Door Jacco van Oostveen - 15-3-2017, 12:22 (Update 15-3-2017, 12:22)

De hoogste opkomst valt te noteren in het oude stadhuis van Edam (29,21 procent). In het stadskantoor in Volendam is de opkomst met 20,44 procent beduidend lager.