Mona Keijzer (CDA) brengt stem uit in Volendam

Foto Wim Egas Mona Keijzer (CDA) brengt haar stem uit in Volendam.

VOLENDAM - Mona Keijzer heeft woensdag om 10.15 uur haar stem uitgebracht in Volendam, de plaats waarin ze opgroeide.

Door onze verslaggever - 15-3-2017, 10:33 (Update 15-3-2017, 10:49)

De nummer twee van het CDA, die tegenwoordig in Edam woont, deed dat in verzorgingshuis Sint Nicolaashof. De keuze voor dit stembureau was een bewuste, want Keijzer heeft verpleeg- en thuiszorg in haar pakket. Het CDA doet het goed in de peilingen. De verwachting is dat de partij meer dan twintig zetels gaat halen. ,,Het is een drukke periode geweest, maar dit zijn dan ook ontzettend belangrijke verkiezingen’’, zei Keijzer na het uitbrengen van haar stem.