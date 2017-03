Hangout nieuw honk voor tieners Landsmeer

Foto Willem Vogtschmidt The Hangout.

LANDSMEER - Eindelijk hebben de Landsmeerse jongeren een eigen ontmoetingsplek op zaterdagavond. Dit mede dankzij het pleidooi van Anne Kaal (17) in de gemeenteraad, vorig jaar.

Door Annette Snaas - 14-3-2017, 21:49 (Update 14-3-2017, 21:49)

The Hangout heet de ruimte die Jeugdvereniging Vrij en Blij voorlopig om niet ter beschikking stelt. Anne Kaal: ,,Fantastisch dat het is gelukt. Hiermee komt een eind aan een lange periode dat er in Landsmeer op zaterdagavond niets te doen was voor de groep tieners die te oud is om te figuurzagen, maar te jong om...