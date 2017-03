Lesgeven schakelklas: ’Beste remedie tegen vooroordelen’

Foto Ella Tilgenkamp Jessica Loots (die bij de tafel staat) met haar groepje.

PURMEREND - Ze wonen vaak nog geen jaar in Nederland en zijn de meest ijverige studenten die oud-docent Frans Ottenhof lesgaf. Op dinsdag volgen deze leerlingen van de internationale schakelklas in Purmerend vrijwillig extra biologieles in het Da Vinci College.

Door Merlin Mulder - 15-3-2017, 7:09 (Update 15-3-2017, 7:09)

Hierbij worden ze begeleid door leerlingen van het Da Vinci uit 4 havo en 5 vwo, die dit ook vrijwillig doen. Manon Thorborg is een van die begeleiders. ,,Ik vind het gewoon erg leuk om te doen.’’ Ze helpt Theerakant Manyam (17)...