’Fuseren met Purmerend is keuze van gemeente Beemster’

PURMEREND - Een eventuele fusie tussen Purmerend en Beemster is een keuze van die laatste gemeente. Het college van Purmerend schrijft dat na schriftelijke vragen door de PvdA-fractie.

Door Robert Jan van der Woud - 14-3-2017, 17:07 (Update 14-3-2017, 17:07)

De fractie klom in de pen naar aanleiding van een onderzoek naar de ambtelijke samenwerking tussen de twee gemeenten. Daarbij koopt Beemster diensten in bij Purmerend. Beemster zou echter liever meer zeggenschap hebben. Ook werd er in het rapport gesproken over de mogelijkheden van een fusie tussen beide gemeenten.

De PvdA vindt het raar dat...