Vier ton nodig voor ’Purmerend 2040’

PURMEREND - Het college wil dit jaar een bedrag van vier ton steken in de voorbereidingen voor het project ’Purmerend 2040’.

Door Robert Jan van der Woud - 14-3-2017, 17:06 (Update 14-3-2017, 17:06)

In het project wordt vooruitgekeken naar de toekomst van de stad. Om aan de behoefte te voldoen, moeten er tot 2040 zo’n 10.000 extra woningen worden gebouwd in of bij Purmerend, waaronder duizend sociale huurwoningen. Dat neemt ook andere investeringen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur. Om een en ander dit jaar op poten te zetten, is een...