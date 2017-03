Odion-cliënten bemannen Visafslag in Volendam

Archieffoto De Visafslag in Volendam.

VOLENDAM - De Visafslag op de Dijk in Volendam wordt vanaf volgende maand bemand door acht cliënten van Odion, een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 14-3-2017, 16:14 (Update 14-3-2017, 16:14)

Dat heeft zorgwethouder Gina Kroon-Sombroek (CDA) van Edam-Volendam dinsdag bekendgemaakt. Volgens de wethouder komt in het rijksmonumentale houten pand een winkeltje, waar de Odion-cliënten zelfgemaakte spullen kunnen verkopen. Ook zorgt de bemanning ervoor dat toeristen en dagjesmensen de Visafslag ook zonder afspraak of rondleiding van binnen kunnen bewonderen. De botter VD84, die door cliënten van Odion wordt onderhouden en gebruikt, komt bij de Visafslag te liggen. Mogelijk wordt er nog een combinatie gemaakt tussen beide activiteiten, aldus Kroon.

De acht medewerkers worden begeleid door personeel van Odion. ,,Wij vinden het belangrijk dat deze mensen werkervaring opdoen en hopen dat dit project leidt tot vast werk’’, aldus Kroon.

Het werkervaringsproject in de Visafslag gaat in april van start. Kroon: ,,Het gaat om een proef die het hele toeristische seizoen duurt. We beginnen met de donderdag, vrijdag en zaterdag, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat de afslag vijf dagen per week open is.’’

De gemeente zocht al enige tijd naar een oplossing voor de Visafslag, die de laatste jaren gehuurd werd door Stichting Cultuur Volendam. Een gebrek aan vrijwilligers zorgde ervoor dat de afslag in de ogen van de plaatselijke politiek te weinig open was. De overeenkomst met de stichting is nu opgezegd.