Zege voor Groenlinks op Altra College Purmerend

Ella Tilgenkamp Fotografie Leerlingen van het Altra College rond de stembus: (vlnr) Dion de Boer, Luke Lases, Daan Beekmans, juf Sanne Kraan, Kenny Kes, Janelle Sloote en Larisse Droogendijk.

PURMEREND - ,,Nee, het was niet moeilijk om te kiezen’’, zegt Luke Lases, leerling mavo 4 van het Altra College Waterland in Purmerend. De negen leerlingen van zijn examenklas deden gisteren mee aan de landelijke Scholierenverkiezingen. ,,Groenlinks was de grote winnaar bij de negen leerlingen’’, zegt juf Sanne Kraan. Eén stemde VVD.

Door Annette Snaas - 14-3-2017, 15:31 (Update 14-3-2017, 15:31)

Ze waren goed voorbereid. ,,Vooraf hebben we de jongerenkieswijzer geraadpleegd en we volgen regelmatig het nieuws’’, zegt Luke. Op de vraag wat zij belangrijk vindt, zegt Janelle: ,,Dat iedereen gelijk is en dat er zo goed mogelijk onderwijs is.’’ Daan vindt belangrijk dat goed met natuur en milieu omgegaan wordt. Drie klasgenoten mogen vandaag echt stemmen.

Ook het Horizon College, het Da Vinci College, SG Nelson Mandela in Purmerend en het Bernard Nieuwentijt College in Monnickendam deden mee aan de Scholierenverkiezingen.