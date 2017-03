Automobilist belandt in de sloot bij Oosthuizen na aanrijding met eend

DNP.nu/Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

OOSTHUIZEN - Een automobilist is dinsdagmiddag in het water terechtgekomen nadat hij in botsing kwam met een eend op de N247 bij Oosthuizen.

De bestuurder schrok zo van de aanrijding met het dier, dat hij via de berm de sloot in reed.

Hij raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht. De berger heeft de auto meegenomen.