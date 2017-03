Brommobiel hard in botsing met geparkeerd busje in Katwoude

KATWOUDE - Een brommobiel is dinsdagmiddag hard in botsing gekomen met een geparkeerd busje op de Hoogedijk in Katwoude.

Het voertuig raakte zwaar beschadigd. Hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen en hebben zich ontfermd over de bestuurster. De toedracht van het ongeval is niet duidelijk.

De bestuurster was geschrokken, maar hoefde na behandeling in de ambulance niet meer naar het ziekenhuis.