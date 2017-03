Zeven arrestaties in wietschuur Warder

WARDER - De politie heeft maandagavond een omvangrijke wietplantage ontdekt in een schuur in Warder. Zeven mannen werd opgepakt.

Het gaat om mannen in de leeftijd van 34 tot en met 72 jaar uit Amsterdam, Oudendijk, Den Ilp en Niawier.

Bij de politie was die rond 22.00 uur een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Warder binnengekomen. In een schuur op het erf van de woning vonden agenten uiteindelijk 940 hennepplanten en 2014 hennepstekken. In de schuur waren de zeven mannen aanwezig, ze werden allemaal aangehouden.

De kwekerij is inmiddels ontmanteld.