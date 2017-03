Huis aan huis getuigenoproep in zaak dode vrouw Marken

Foto Pieter Pereboom De Rozewerf op Marken met links de werkcontainer van de afdeling forensische opsporing van de politie.

MARKEN - De Amsterdamse politie heeft op Marken huis aan huis een brief verspreid waarin ze eilandbewoners vraagt om informatie rond de dood van de 70-jarige Cora Troost, die woonde op de Rozewerf op Marken. Haar lichaam werd ruim twee weken geleden gevonden in het Kinselmeer. De politie onderzoekt hoe zij in het water is terecht gekomen en wat de doodsoorzaak is.

Door Redactie Waterland - 14-3-2017, 10:34 (Update 14-3-2017, 10:57)

De politie trof het lichaam van de vrouw op maandag 27 februari aan. Niet ver van de plek waar ze gevonden werd, stond haar auto geparkeerd langs de Uitdammerdijk. Het gaat om een zwarte Mini Cooper, zo schrijft de politie in de bewonersbrief.

Mysterie rond dood inwoonster van Marken

De Amsterdamse politie heeft nog steeds de doodsoorzaak niet kunnen vaststellen van de inwoonster van Marken die maandag 27 februari werd gevonden in het water langs de Uitdammerdijk. Behalve in de woning van de vrouw op de Rozewerf, heeft de politie inmiddels ook onderzoek gedaan in een andere woning op die terp.

,,Uit het politieonderzoek is gebleken dat mevrouw Troost op zaterdag 25 februari haar woning vroeg in de ochtend verliet’’, aldus de brief. ,,Daarna ontbreekt tot maandag 27 februari elk spoor.’’ Mensen die Cora Troost of haar auto in de tussenliggende periode ergens hebben gezien, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.

De zaak wordt dinsdagavond behandeld in het tv-programma Opsporing Verzocht. In de bewonersbrief vraagt de politie iedereen naar die uitzending te kijken en zich te melden als ze informatie hebben.