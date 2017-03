Plattegrond touringcars met fatsoensregels

MARKEN - Amsterdam Marketing heeft in opdracht van de gemeenten Edam-Volendam en Waterland en Stichting Zaanse Schans een plattegrond ontwikkeld voor touringcars met de bestemmingen Marken, Volendam en Zaanse Schans.

Door Jacco van Oostveen - 13-3-2017, 17:19 (Update 13-3-2017, 17:21)

De plattegrond, die maandag op Marken werd gepresenteerd, is er zowel in het Engels als in het Duits. Op de plattegrond staan voor de drie bestemmingen belangrijkste zaken vermeld als de busparkeerplaatsen, openingstijden en parkeertarieven. Daarnaast bevat de kaart symbolen die aangeven dat de bezoeker zich ook in een woongebied bevindt, zoals dat men afstand moet houden van woningen en geen foto’s maakt zonder toestemming van de bewoners. In feite gaat het om een soort ’fatsoensregels’ die buitenlandse gasten er op attenderen dat het geen openluchtmusea zijn.