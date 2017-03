’Zingen in mijn eentje? No way!’

Foto Ella Tilgenkamp Channah van ’t Riet speelt de melodie voor aan Mark, Yasmine en Milan (van links naar rechts).

VOLENDAM - Aan muzikaal talent geen gebrek in Volendam. Maar je moet ook durven het podium op te gaan. En daar is niet elke deelnemer van de songwriterworkshop in pop- en cultuurhuis PX even happig op.

Door Jacco van Oostveen - 13-3-2017, 19:14 (Update 13-3-2017, 19:14)

,,No way dat ik in mijn eentje een liedje ga zingen’’, zegt Milan (16), die samen met zijn klas- en leeftijdgenoten Yasmine en Mark aan een zelfgeschreven liedje sleutelt. Dus pakt hij de gitaar en neemt Yasmine de vocalen voor haar rekening. Mark slaat de maat...