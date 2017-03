Zilveren speld voor Landsmeerse gymleraar Jan Korf

LANDSMEER - De Landsmeerse gymleraar Jan Korf is onderscheiden met de zilveren speld van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding.

Door Redactie Waterland - 13-3-2017, 14:43 (Update 13-3-2017, 15:41)

Hij ontving de eer van zijn vakgenoten voor zijn jarenlange inzet op het gebied van lichamelijke opvoeding in de regio Zaanstreek-Waterland. Korf is dit jaar veertig jaar gymleraar, onder meer op de Landsmeerse basisscholen.

Daarnaast dreef hij twintig jaar met zijn vrouw Marlene sportschool Djemiesports in Landsmeer. Korf werd met de onderscheiding verrast tijdens een studiedag vorige week in sporthal de Koog in Koog aan de Zaan.