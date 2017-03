’Arbeidsomstandigheden in stadskantoor Volendam onvoldoende’

VOLENDAM - Er mankeert van alles aan de arbeidsomstandigheden op het stadskantoor in Volendam, zo blijkt uit een klimaatonderzoek en een enquête onder de 143 ambtenaren op het gemeentehuis.

Door Jacco van Oostveen - 13-3-2017, 12:48 (Update 13-3-2017, 12:48)

De klachten over het klimaat worden volgens het rapport van de Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) veroorzaakt door de hoge bezetting in bepaalde ruimten, in combinatie met de beperkte capaciteit van het ventilatiesysteem. Dit leidt tot luchtkwaliteits- en gezondheidsklachten.

De gemeente wil voor de korte termijn maatregelen treffen om de werkomstandigheden in het stadskantoor te...