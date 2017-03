Boogschietclub ’opgelucht’ na opschuiven hotel Landsmeer

LANDSMEER - ,,We zijn erg opgelucht’’, zegt voorzitter Martin Letter van boogschietvereniging Pijlsnel in Landsmeer over de mededeling van het college dat er geen hotel op haar grond komt.

Door Annette Snaas - 13-3-2017, 12:36 (Update 13-3-2017, 12:44)

De mededeling van wethouder Nico van Baarsen in de raadsvergadering eergisteren had Letter verrast. Hij wist niet beter dan dat de club een deel van zijn grond moest afstaan voor een hotel.

De wethouder zei echter dat het gebied van Pijlsnel niet in de zoekopdracht zit voor de ontwikkelaar die partijen moet zoeken voor de bouw van een hotel aan de Scheepsbouwersweg.

Dit betekent dat het plan is verschoven naar volkstuinclub Vlijtigveld.