’Hoogbouw is duurder uit door vastrecht gas’

PURMEREND - Bewoners van de flats in Purmerend van het voormalig Gemeentelijk Woningbedrijf betalen mogelijk te veel vastrecht. Dat stelt de fractie van GroenLinks.

Door Robert Jan van der Woud - 12-3-2017, 21:24 (Update 12-3-2017, 22:00)

Het gaat om de oudere huurflats in Purmerend. Daar werd in de jaren 80 de gasverwarming vervangen door stadsverwarming. De bewoners behielden hun gasaansluiting voor het koken op gas.

Volgens GroenLinks is daardoor een situatie ontstaan waarbij die mensen drie maal vastrecht betalen: voor hun gasaansluiting, voor de stadsverwarming en voor elektriciteit. De bewoners van nieuwere hoogbouw beschikken niet over een gasaansluiting, en hoeven alleen vastrecht te betalen voor stadsverwarming en elektriciteit.

De aanleg van stadsverwarming vond plaats vanaf eind jaren 70 in de wijken Purmer-Noord, Gors-Noord en Purmer-Zuid. Daarnaast werden er nog eens drieduizend bestaande huurflats aangesloten op de stadsverwarming, stelt Fred Beijert van GroenLinks. ’Bedoeld om de exploitatie van de stadsverwarming te verbeteren’, is zijn gedachte.

Met als gevolg dat die bewoners wat vastrecht betreft een stuk duurder uit zijn dan de bewoners van nieuwere flats, die zonder aansluiting op het gasnet werden opgeleverd.

GroenLinks wil nu van het college weten wat de overwegingen destijds waren om de bestaande sociale huurflats ook op het stadsverwarmingsnet aan te sluiten, en is ook benieuwd waarom de gasaansluiting in de flats bleef zitten. De bewoners betalen bovendien relatief te veel vastrecht voor hun gasaansluiting, omdat ze alleen koken op gas en er niet hun woning mee verwarmen, is de conclusie van de fractie.