Genezend bier in de Grote Kerk

Foto Wim Egas Bier proeven bij de stand van het Amsterdamse Kleiklooster.

EDAM - Kloosterbier, IPA’s, Abdijbier, dubbels, trippels, blond en donker; het was dit weekend allemaal te proeven op het Streek Bier Festival in de Grote Kerk in Edam.

Door Steven Musch - 12-3-2017, 21:19 (Update 12-3-2017, 21:19)

Speciaalbier is razend populair, dus de kerk is dan ook goed gevuld. Bezoekers lopen rond met een proefglas en kunnen zo’n dertig bieren proeven van meer dan tien verschillende brouwerijen uit de regio. Voor veel brouwers is het een soort uit de hand gelopen hobby.

Dat geldt zeker voor de 28-jarige Leon Schep van brouwerij...