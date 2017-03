Purmerender Lex Hupe strijdt voor beter onderwijs

Foto Wim Egas Lex Hupe is realistisch over de kansen van De Burger Beweging. ,,We mogen blij zijn als we één zetel halen.’’

PURMEREND - Lijst 17, plek 26. Geen plek waarmee je als lid van een nieuwe partij rekent op een zetel in de Tweede Kamer. Lex Hupe uit Purmerend doet mee bij De Burger Beweging, een partij met een vernieuwende democratische opzet. Hij is werkzaam als onderwijsvernieuwer, dus juist dat innovatieve aspect spreekt hem aan.

Door Robert Jan van der Woud - 11-3-2017, 7:26 (Update 11-3-2017, 7:26)

Sinds de zomer van 2016 is hij betrokken bij de partij. ,,Via een gezamenlijke vriendin leerde ik Marielle Cornielje kennen, zij is de grote aanjager achter de partij....