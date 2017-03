Politiek enthousiast over nieuwe vorm opvang Purmerend

PURMEREND - De commissie samenleving is enthousiast over de nieuwe opvangvorm die het college wil beginnen aan de Zeevangstraat in Purmerend.

Door Robert Jan van der Woud - 10-3-2017, 17:24 (Update 10-3-2017, 17:58)

Het gaat om een integrale vorm van opvang, met 32 wooneenheden voor mensen die extra zorg nodig hebben en daarnaast centrale ruimtes waar ook andere mensen met problemen overdag terecht kunnen. Ook de dagopvang voor dak- en thuislozen kan terecht op deze nieuwe locatie. Verschillende zorginstellingen in de stad slaan de handen ineen om de mensen die daar komen, te begeleiden.

