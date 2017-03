Tentoonstelling van zwerfvuil in Purmerend

PURMEREND - Zwerfinator Dirk de Groot stelt zaterdag 18 maart een hoeveelheid zwerfvuil tentoon.

Op de Kaasmarkt in Purmerend stalt hij bijna 27.000 stuks afval uit die hij de afgelopen tijd heeft geraapt in Purmerend. De stukken zwerfvuil hebben een gezamenlijk gewicht van 286 kilo. Het afval wordt tussen 11 en 15 uur in de vorm van een taartdiagram neergelegd die de verschillende soorten afval weergeeft.