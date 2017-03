Eer voor Landsmeerse ondernemer Johan Plemp

Foto Ella Tilgenkamp Rechts Johan Plemp. Harrie ten Have toont het keurmerk.

LANDSMEER - Johan Plemp van de Jumbo in Landsmeer is onderscheiden als een maatschappelijk betrokken ondernemer. Hij kreeg gisteren het Super Supermarkt Keurmerk (SSK) van het Vakcentrum Levensmiddelen uitgereikt.

Door Annette Snaas - 10-3-2017, 16:30 (Update 10-3-2017, 16:30)

Plemp is supertrots: ,,Dit is een erkenning voor de zaken waarmee we het verschil maken.’’ Het keurmerk is voor zelfstandige supermarktondernemers die zich bijzonder inzetten voor de leefbaarheid in en rond hun supermarkt. Plemp sponsort al jaren lokale activiteiten en verenigingen; vorig jaar kregen 46 clubs een financiële bijdrage. In de winkel zijn...