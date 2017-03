Verbazing over verhoging toeristenbelasting Beemster

MIDDENBEEMSTER - Ondernemers uit de Beemster zijn boos over de verhoging van de toeristenbelasting. Het bedrag is voor 2017 met ruim 16 procent gestegen naar €2,10 per nacht per persoon. De ondernemers vragen zich onder meer af wat de toeristen voor extra voorzieningen krijgen voor dit bedrag.

Door Debbie de Vries - 10-3-2017, 16:13 (Update 10-3-2017, 16:13)

Veertien eigenaren van hotels en andere overnachtingsplekken in Beemster doen gezamenlijk per brief hun beklag bij de gemeente. Zij noemen de verhoging in strijd met de ambitie van Beemster om meer toeristen te trekken.

De ondernemers...