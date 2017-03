Senioren Keern niet met kerst terug in Landsmeer

De oude Keern gesloopt.

LANDSMEER - De 51 bewoners van verpleeghuis De Keern komen niet voor de kerst terug in een nieuw huis in Landsmeer. Dat zei wethouder Quakernaat in de raadsvergadering van Landsmeer.

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 10-3-2017, 15:58 (Update 10-3-2017, 15:58)

De reden is dat de nieuwbouw op de plek van het inmiddels gesloopte huis twee maanden vertraging heeft opgelopen.

De senioren van De Keern - de meesten op hoge leeftijd - zijn vorig jaar november overgebracht naar hun tijdelijk verblijf in het Jaap van Praaghuis van de Zorgcirkel in Purmerend.

Hen is verteld dat...