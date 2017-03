Mysterie rond dood inwoonster van Marken

MARKEN - De Amsterdamse politie heeft nog steeds de doodsoorzaak niet kunnen vaststellen van de inwoonster van Marken die maandag 27 februari werd gevonden in het water langs de Uitdammerdijk. Behalve in de woning van de vrouw op de Rozewerf, heeft de politie inmiddels ook onderzoek gedaan in een andere woning op die terp.

Door Johan Moes - 10-3-2017, 15:37 (Update 10-3-2017, 15:37)

Volgens de politie zijn er echter geen aanhoudingen verricht en wordt vooralsnog niemand verdacht van het plegen van een strafbaar feit.

Het lichaam van de vrouw werd bijna twee...