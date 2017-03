Opnieuw autobrand in Karnstraat Purmerend

PURMEREND - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag op de Karnstraat in Purmerend in brand gevlogen. Dat gebeurde nog geen drie weken geleden ook al in deze straat.

Door Internetredactie - 10-3-2017, 7:45 (Update 10-3-2017, 7:45)

Toen was er een sterk vermoeden van brandstichting.

De auto stond geparkeerd onder een carport, waardoor deze ook vlam vatte. De brandweer had de boel snel onder controle.