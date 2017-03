Na kastanjes nu ook essenziekte

PURMEREND - De provincie hakt volgende week bijna honderd bomen om langs de Schermerhornerweg in de Beemster en de N247 bij Edam.

Door Robert Jan van der Woud - 9-3-2017, 23:56 (Update 9-3-2017, 23:56)

Bij deze bomen is de essentaksterfte geconstateerd. Om te voorkomen dat de veiligheid van de weggebruikers in gevaar komt, worden de zieke bomen gekapt.

De ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de bomen verzwakt. In totaal gaat het om 34 zieke bomen langs de Schermerhornerweg. De bomen staan verspreid over een traject van twee kilometer. Over een afstand van 13,5...